8 вересня на фронті: найгарячіше на двох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот двадцять восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 8 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

8 вересня на фронті: загальна ситуація

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних (чотири ракети), 93 авіаційних удари (зокрема задіяв 128 КАБ) та 1548 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4579 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 121 з них – із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Харків, Тимофіївка, Козача Лопань, Мала Данилівка, Алісівка, Кругляківка та Ківшарівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Клебан-Бик, Вугледар та Водяне Донецької області; Новоандріївка на Запоріжжі; Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. На Торецькому напрямку , за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами.

наші захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, засобу РВіА та десяти районах зосередження особового складу ворога.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб,

танків ‒ 8636 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,

артилерійських систем– 17804 (+30) од,

РСЗВ – 1180 (+2) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 7 вересня на фронті – російські військові найактивніше атакують на двох напрямках