7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією РФ від початку року: що змушує їх це робити

7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією РФ тільки від початку цього року. Що змушує їх це робити?

З початку року 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією РФ

Російські загарбники сприяли, щоб близько 7 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України підписали контракт для вступу в ряди російсько-окупаційних військ

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передають «Новини України – НСН».

Так, за інформацією Спротиву, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами. Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники мобілізації місцевого населення.

Що змушує мешканців окупованих територій підписувати контакт з армією РФ?

На думку ЦНС, головною причиною є тотальне безробіття на ТОТ.

Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил РФ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці, це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією Росії проти України, – пояснили в ЦНС

Там також додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається “підкупити” місцеве населення задля підписання контрактів з міністерством оборони РФ. За це загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної “влади”.

А от російська правозахисниця Валентина Чупик називає й інші причини.

За її словами, часто арештами та тортурами змушують мешканців окупованих територій України воювати проти своєї країни. Йдеться про тих чоловіків, які набули російського громадянства, але відмовляються ставати на російський військовий облік.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла російська правозахисниця, безплатна юристка для мігрантів Валентина Чупик.

Якщо вони відмовляються підписувати контракт і відмовляються ставати на військовий облік в Росії — а вони ж як би ті, хто новоотримали громадянство РФ і повинні терміново стати на військовий облік — це злочин, — пояснює вона

Таких українців окупанти відправляють до слідчих ізоляторів, там починається примус до підписання контракту.

“У СІЗО їх починають бити, змушуючи підписати цей контракт. Припустимо, вони витримали ці побої, і їх за ухилення від постановки на облік садять уже до колонії, там продовжують бити. На якомусь із цих етапів, дуже ймовірно, що людина просто під тортурами погодиться це підписати, тому що вона віддасть перевагу тому, аби просто померти швидше, не терплячи це все. Так, це є. І українців катують страшно”, — розповіла Валентина Чупик

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