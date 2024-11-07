7 листопада на фронті: майже 100 атак біля Курахового, ворог просунувся у Торецьку і біля чотирьох сіл

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот вісімдесят восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 7 листопада на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і аналітиків DeepState.

7 листопада на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 83 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка, Терни, Ямполівка, Лиман, Міньківка, Привілля, Никонорівка, Щербинівка, Торецьк, Дружба, Часів Яр, Даченське, Дачне, Сухі Яли, Урожайне, Кам’янське та Новодарівка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку , зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку .

. Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку .

. Поблизу населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка, на Краматорському напрямку , за добу відбулося два боєзіткнення.

, за добу відбулося два боєзіткнення. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки. На Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка. Наші захисники відбили шість штурмів окупантів поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка, що на Времівському напрямку .

. Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку .

. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку .

. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали семи ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також наші воїни знешкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 78 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 704300 (+1400) осіб,

танків ‒ 9224 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 18612 (+20) од,

артилерійських систем – 20194 (+24) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42),

крилаті ракети ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) од,

спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)

Дані уточнюються.

Інформація від DeepState

Війська Росії просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також загарбники просунулися біля сіл Новоолексіївка, Кремінна Балка, Максимівка та Богоявленка.

Раніше ми повідомляли: 6 листопада на фронті: за добу 140 бойових зіткнень, ЗСУ довелося відійти, ворог наближається до Курахового