6 листопада на фронті: за добу 140 бойових зіткнень, ЗСУ довелося відійти, ворог наближається до Курахового

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот вісімдесят сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 6 листопада на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів, нічну повітряну атаку і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ, Повітряні сили і аналітиків DeepState.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 06 листопада 2024 року (із 20.00 5 листопада) ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.

6 листопада на фронті: загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 142 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1370 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з них 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Біловоди, Попівка, Заруцьке, Кияниця Сумської області; Питомник, Козача Лопань, Бочкове, Байрак, Петропавлівка, Пристін Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка, Суха Балка, Олександропіль, Валентинівка Донецької області; Новодар’ївка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки.

ворог, за підтримки авіації, атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки. За підтримки авіації, окупанти двічі атакували у районах Білогорівки на Краматорському напрямку .

. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку , ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька.

, ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.

наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. На Времівському напрямку противник здійснив десять штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового.

противник здійснив десять штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я.

ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я. На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова.

окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова. На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили три спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли.

за минулу добу наші захисники зупинили три спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві наземні станції управління БпЛа, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 702900 (+1250) осіб,

танків ‒ 9214 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,

артилерійських систем – 20170 (+20) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18366 (+57),

крилаті ракети ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3588 (+1)

Дані уточнюються

Інформація від DeepState

За даними аналітиків DeepState, ворог за добу просунувся біля Григорівки, Першотравневого, Богоявленки та Ясної Поляни.

Підрозділи ЗС РФ наближаються з півдня до міста Курахове в Донецькій області і їм залишилось пройти до околиць близько 12 км. Крім того, росіяни прямують до дороги, яка забезпечує логістику Сил оборони.

Російські війська намагаються прорватись до селища Борове на Куп’янсько-Лиманському напрямку та заходять все далі на захід від міста Курахове. Тим часом бійці ЗСУ тримають оборону під Покровськом, оскільки ворог зміг просунутись лише біля одного населеного пункту. Про деталі наступу РФ на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики назвали чотири населених пункти, біля яких Силам оборони довелось відійти. Щоразу ворогу вдавалось відсунути бійців ЗСУ на один-два кілометри.

Курахівський напрямок. На даному відтинку східного фронту росіяни мають успіхи відразу поруч з двома селами, розташованим західніше втраченого Вугледара. Згідно з даними аналітиків, під Богоявленкою ворог розширив плацдарм у напрямку села Максимівка. Під Ясною Поляною росіяни рухаються на північ по дорозі до населеного пункту Розрив. Ворогу вдалось пройти по 1 км в обох точках. Орієнтовна відстань від Богоявленки до західних околиць Курахового — 11-12 км, від Ясної Поляни до траси N15, яка з’єднує Курахове та Покровськ — 10-11 км (по прямій).

Покровський напрямок. Українські бійці тримають оборону, але ЗС РФ все ж просунулись біля села Григорівка на північ від Селидового. Від Григорівки до північних околиць Покровська — близько 10 км, свідчить карта.

Куп’янсько-Лиманський напрямок. ЗС РФ прямують у бік Борової, свідчать дані аналітиків. Росіяни розтягнули виступ біля села Вишневе і наблизились до Першотравневого. Відстань, яку пройшли підрозділи противника — близько 2 км.

Раніше ми повідомляли: 5 листопада на фронті: дуже складно на Курахівському напрямку, ворог окупував ще одне село