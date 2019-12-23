Сколько украинцы будут отдыхать в декабре и январе

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Декабрь и январь – это месяцы, когда многие страны и Украина в том числе отмечают самые любимые праздники: Новый год и Рождество. О том, сколько дней украинцы будут официально отдыхать, NNS узнал из сообщения на официальном сайте Кабмина Украины «Правительственный портал».

Согласно информации, полученной Nikopolnews, расслабляться мы начнем с католического Рождества, которое с 2017 года в Украине празднуется официально. Государственными выходными будут 23, 24 и 25 декабря. А вот суббота – 22 декабря будет рабочей (за понедельник 24 декабря).

На Новый год нас тоже ждут три выходных подряд. 1 января выпадает на вторник, и понедельник 31 тоже будет нерабочим. За этот день правительство рекомендует потрудиться в субботу 29 декабря. Таким образом, отдыхать будем 30, 31 декабря и 1 января.

Православное Рождество выпадает на понедельник. Отдыхать будем 5,6 и 7 января.