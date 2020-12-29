Українка стала найкращою дзюдоїсткою планети

29 груд. 2020
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Українську спортсменку Дар’ю Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою світу у 2019 та 2020 роках. Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо (IJF), інформує NNS , посилаючись на Громадське.

У 2019 році Білодід здобула «золото» на чемпіонаті світу в Японії, перемогла на турнірі серії Grand Slam, а також тріумфувала на чемпіонаті Європи. Цього року українка здобула золоту та бронзову медалі на турнірах серії Grand Slam.

Зазначається, що Білодід стала найкращою спортсменкою в Україні у 2019 році.

Національний олімпійський комітет також повідомив про визнання Білодід найкращою дзюдоїсткою світу.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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