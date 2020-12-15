Скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік та Різдво

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Наближаються зимові свята. Про те, скільки офіційних вихідних передбачено на Новий рік та Різдво, NNS повідомляє, посилаючись на zik.ua.

Згідно із графіком, українці у грудні матимуть 22 робочі дні та 9 вихідних. На новорічні свята українці отримають два триденних вікенди - з 25 по 27 грудня і з 1 по 3 січня, а ближче до Різдва східного обряду - відразу 4 вихідних, з 7 по 10 січня. Такий календар святкувань був погоджений Кабінетом міністрів.

А тепер більш детально.

Всього у грудні цьогоріч в українців буде 22 робочих і 9 вихідних днів. Додатковий вихідний випаде на п'ятницю, 25 грудня, і пов'язаний з католицьким Різдвом. Тому українців очікують три вихідні дні поспіль - в період з 25 по 27 грудня.

При цьому робочий день 24 грудня буде скороченим на одну годину.

Робочий день 31 грудня також запланований скороченим на годину, оскільки передує святу Нового року. Оскільки це буде четвер, то деякі компанії можуть дозволити співробітникам не вийти на роботу, однак таке рішення є суто індивідуальним для кожного підприємства.

Щодо січня, то на початку місяця українці знову отримають три вихідні підряд: з 1 по 3 січня.

Після новорічних свят іде найкоротший робочий тиждень у три дні - з 4 по 6 січня. При цьому середа 6 січня буде робочим днем, скороченим на годину.

На четвер, 7 січня, випадає Різдво, яке є традиційно вихідним. 8 січня теж вихідний, який українці відпрацюють у суботу 16 січня. Така низка робочих та святкових днів дозволить відпочивати протягом 4 днів поспіль - з 7 по 10 число.

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