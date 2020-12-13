З головної ялинки країни зняли капелюха (фото)

З головної ялинки країни на Софійській площі у Києві зняли «казковий капелюх». Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське.

Новину повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці український релігієзнавець Олександр Саган та представник пресслужби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.

«Вранці, у день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, з головної ялинки країни зняли капелюха. Чудове свято здорового глузду»,

– написав Іван Сидор.

Він висловив думку, що якби така композиція «з капелюхів, мухоморів і пеньків» красувалася, наприклад, в Голосієво, чи на Оболоні, чи в будь-якому іншому районі столиці, це не викликало б критики та негативної реакції.

«Але не на Софійській площі, поруч з святою Софією Київською і прямо над могилою другого українського патріарха Володимира Романюка»,

– додав представник пресслужби ПЦУ.

Священик вважає доречним прикрасити ялинку Віфлеємською зіркою.

Нагадаємо, капелюх, яким прикрасили верхівку ялинки в центрі Києва, викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці, переважно негативну.

Рада євангельських протестантських церков України звернулася до міського голови Віталія Кличка з проханням зняти капелюха з ялинки на Софійській площі, мовляв, він «сприймається саме як відьмацький атрибут». Також ялинку розкритикували в ПЦУ.

У компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці пообіцяли, що напередодні дня Святого Миколая капелюх на головній ялинці Києва замінять на зірку.