Уходящий 2020-й стал необычным годом из-за пандемии, карантина и самоизоляции. Несмотря на то, что в доходах мобильных операторов все более значительную роль играет мобильный интернет, "голос" приобрел особую актуальность.

Из-за ограничений в передвижениях и встречах украинцы, начиная с марта, начали больше звонить друг другу.

Как Киевстар, Vodafone и lifecell расценки поднимали

На фоне роста потребления мобильные операторы потихоньку поднимали расценки на свои услуги. Они пытались нарастить такой важный финансовый показатель, как ARPU (Average Revenue per User) – среднемесячный доход от одного пользователя. По нему косвенно можно судить о том, как менялись тарифы мобильщиков.

По результатам третьего квартала средневзвешенный ARPU трех крупнейших операторов составил 78,35 грн. Это на 14% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил UBR.ua аналитик сектора "IТ и Телеком" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дмитрий Лебедев.

Он отметил, что этот показатель увеличивался у "большой тройки" неравномерно. lifecell показал всего 2% прироста из-за высокой базы сравнения – год назад у него уже был высокий ARPU.

По его словам, "Киевстар" и Vodafone "выросли" на более привычные для нашего рынка 14% и 18%.

"Учитывая продолжение капиталоемкого строительства сети 4G и все еще относительно дешевые услуги, операторы продолжат повышать цены. Можно ожидать рост на уровне 13-18%",

– спрогнозировал Дмитрий Лебедев изменение мобильных тарифов в 2021 году.

Телеком-эксперт Роман Химич оценил рост расценок на мобильную связь в уходящем году на 10-15% в зависимости от оператора. А в следующем он спрогнозировал увеличение еще на 15-20%.

"Ситуация, в которой находятся украинские операторы, не меняется уже много лет. Из-за падения курса национальной валюты в 2014-15 гг. их выручка и капитализация, номинированные в твердой валюте, по сравнению с 2006-08 гг. упали в несколько раз",

– говорит Химич, добавляя, что непрерывное повышение расходов абонентов "еще долго не будет иметь альтернатив".

Самые дешевые тарифы

Редакция UBR.ua исходила из того, что самый доступный по цене сотовый пакет – это тот, у которого наименьшая стоимость и который можно легко найти на официальном сайте оператора. Ранее не единожды бывали случаи, что по каким-то причинам такая информация была "упрятана" в какие-то "закоулки".

Киевстар

Целесообразно отметить, что чисто "голосовые" тарифы найти в настоящее время довольно трудно. Поэтому у "Киевстара" минимальный припейд-пакет "Общение без границ" стоит 125 грн. Причем расчетный период – 4 недели, то есть за год "набежит" 13 абонплат.

В указанную стоимость, в частности, входят 6000 МБ и 60 минут звонков на другие сети. Есть безлимит на исходящие разговоры внутри сети и на социальные платформы (сети и мессенджеры).

Расценки по исчерпании лимита могут неприятно удивить. Звонки на другие мобильные номера Украины можно купить в пакете – 3 минуты за 3 грн, в сутки – 3 пакета, когда эти пакеты закончились – 1,50 грн/мин. Мобильный интернет можно докупать по 100 МБ за 10 грн, число таких предложений ограничено – 10 в сутки.

Для контрактников тот же объем услуг (6000 МБ и 60 минут) доступен в тарифе "Семья", но уже за 100 грн/мес.

Если "общительного" тарифа мало, то следующий по стоимости – "Развлечения без границ" (175 грн/4 недели; 12000 МБ, 120 минут).

Vodafone

У главного конкурента самый доступный предоплаченный пакет стоит 110 грн/мес. – Vodafone SuperNet Start (5 ГБ, 110 минут). Если мегабайт не хватило, то за 7 грн можно докупить 200 МБ (не более 20 пакетов в сутки).

По окончании минут вступает в силу тариф 60 коп/мин. Еще есть 50 минут за границу (Польша, Германия, Италия и еще 27 стран), которые можно обменять на 150 минут по Украине.

Если 5 ГБ и 110 минут мало, то следующий по стоимости – Vodafone SuperNet Pro (150 грн/мес., 12 ГБ и 150 минут).

lifecell

lifecell предлагает самый минимальный пакет за 40 грн/4 недели – "Просто Лайф" (1 ГБ, 250 минут на все сети, после исчерпания которых – безлимит на lifecell).

Правда, эта цена – только для "перебежчиков" из других сетей. То есть тех, кто воспользовался MNP и перешел в сеть этого оператора с сохранением своего "старого" (например, "киевстаровского" или "водафоновского") номера. Расценки для существующих пользователей повыше: припейд – 70 грн/4 недели, контракт – 60 грн/4 недели.

По тому же принципу "сконструирован" и "Смарт Лайф" (20 ГБ, 750 минут на тех же условиях, что и предыдущий пакет). За четыре недели предоплаченной формы обслуживания надо будет заплатить 120 грн, за "контракт" – 100 грн, а для тех, кто перенесет свой номер в сеть lifecell – 80 грн.

Подорожают даже самые доступные

Внимательный читатель может заметить, что наиболее дешевые тарифы "большой мобильной тройки" значительно превышают средневзвешенный ARPU 78,35 грн.

Это можно объяснить наличием значительной части активных более дешевых старых пакетов, подключение к которым операторы уже закрыли. А своими минимальными расценками они установили своеобразный порог, ниже которого зарабатывать им невыгодно.

При этом, как предположили опрошенные UBR.ua эксперты, даже самые доступные тарифы в 2021 году, скорее всего, подорожают на 10-20%.