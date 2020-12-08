"Новая почта" начала доставлять посылки из США

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта" создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове.

Она запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС), - передает Хвиля со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находилось более 15 тыс. отправлений сервиса NP Shopping общим весом более 30 тонн. Рейсы из Штатов "Нова Пошта Глобал" планирует выполнять регулярно, два раза в неделю: один рейс - во Львов и один в Киев.

Кроме того, компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая. Так, 6 декабря в международный аэропорт "Борисполь" уже прибыл рейс с отправлениями из китайского интернет-магазина AliExpress, на борту которого находилось 60 тыс. посылок общим весом 20 тонн.

"Вскоре ожидаем прибытия еще двух рейсов, которые доставят еще около 20 тонн груза",