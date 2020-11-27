Як організувати новорічний корпоратив онлайн: практичні поради

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Щороку компанії весело та дружно святкують Новий рік, аналізуючи здобутки. 2020 вніс свої корективи – соціальна дистанція, маски, рукавиці та антисептики. Більшість працює дистанційно та сумує за офісною атмосферою. 24 канал зібрав практичні поради, як відсвяткувати корпоратив в онлайні, передає NNS.

Налаштуйте техніку

Всі учасники вечірки повинні наперед перевірити, чи працює камера, мікрофон і інтернет. Свято може зіпсуватися, якщо пів години чекати, поки хтось налаштує камеру.

Новорічні декорації

Якщо у вашій сім’ї прикрашають ялинку 31 грудня, то цього року зробіть це раніше. У 2020 ми всі заслужили трохи більше свята. Вогники та іграшки подарують святковий настрій. Не забудьте увімкнути Let it snow чи Merry Christmas.

Музичний супровід

Це важливий і обов'язковий елемент кожної вечірки. Є два варіанти формування плейлиста. Перший – обираєте одну людину і вона додає музику, враховуючи побажання колективу. Другий – створюєте папку, у яку кожен завантажує улюблену музику.

Запальні танці

Музику обрали? Не забудьте про танці. Так-так, в онлайні це цілком реально. І тепер нема чого соромитися – все одно не буде ідеально видно ваші рухи.

Смаколики для вечірки

Радимо наперед домовитися про однаковий алкоголь та їжу. Наприклад, роли чи піцу. Це створить атмосферу, ніби всі знову разом. Наливайте вино та говоріть тости. До речі, можете замовити однакові келихи.

Ще один варіант – приготувати щось разом. Головне – обрати рецепт, який був би всім під силу.

Дрес-код

Виберіть форму одягу для вашої вечірки. Можливо, це будуть запальні 80-ті, стиль легендарного серіалу "Друзі" чи цьогорічний тренд – костюм коронавірусу. Найлегший варіант – офісний стиль. Ми всі вже сумуємо за ним.

Можливість для знайомства

Ви вже втомилися чути про те, як ваш колега вчиться грати на гітарі? Нарешті зможете почути його вміння. Онлайн-вечірка – це прекрасна можливість нарешті краще познайомитися один з один та сім’ями друзів.

Розважальна програма

Онлайн можна зіграти набагато більше ігор, ніж ми собі уявляємо. Від банального "Крокодила", коли комусь загадують слово і він має його показати – до "Що? Де? Коли?".