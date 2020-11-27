Врач развеял миф о пользе чеснока и назвал его аналоги

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Чеснок не имеет никаких противобактериальных и противовирусных свойств. Обогащать организм полезными веществами станет дороже – лимон, имбирь и чеснок поднимутся в цене на тридцать процентов.

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, от чего зависит подорожание и чем можно заменить эти продукты, чтобы не переплачивать. Кроме того, семейный врач Вита Олещенко развеяла миф о пользе чеснока и рассказала, какие аналоги существуют.

Самые популярные продукты для иммунитета

Как только наступают холода – украинцы скупают все в надежде повысить иммунитет. Имбирь, чеснок и лимоны – первое, чем обычно пытаются спастись от вирусов. Пока лимоны с толстой кожурой стоят 45, а с тонкой – 55 грн за килограмм. За имбирь сейчас отдают 150 гривен за кило. От заморских витаминов переходим к отечественному чесноку – он обойдется в 80 грн за килограмм. Однако это сегодня, а уже завтра цены могут подскочить – предупреждают эксперты.

"Цена, конечно, будет привязана к курсу доллара, то есть девальвация гривны повлияет на цены продукции, – отметила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман. – Я думаю, что рост будет минимум на 30%. Первая волна карантина показала, что цена на лимон может быть 100 гривен за килограмм. Но люди действительно его брали, если до этой волны покупали 1-2 лимона, то потом это были 1-2 килограмма".

Продавцы уверяют – эти продукты просто целебные и стоят своих денег. Врачи же такого мнения не разделяют и разрушают миф о пользе чеснока.

Миф о пользе чеснока

"Если говорить с точки зрения доказательной медицины – чеснок не имеет никаких противобактериальных и противовирусных свойств",

– рассказала семейный врач Вита Олещенко.

Ученые провели эксперимент – поместив имбирь, чеснок и лимон в питательную среду с бактериями. И в результате бактерии никуда не делись. Поэтому врачи советуют присмотреться к другим продуктам.

Аналоги чеснока и лимона

"Есть аналоги фруктов и овощей, которые можно употреблять вместо лимона и получать суточную норму витаминов быстрее, например, наш украинский шиповник. Тоже самое можно сказать о зелени – петрушка, укроп и лук. Они содержат много витамина C",

– поделилась врач.

Для защиты от бактерий эксперты советуют чай с облепихой. А квас, сделанный из хлеба и хрена, можно использовать для восстановления обмена веществ.