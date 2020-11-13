«Мій улюблений олігарх»: оголошено переможців конкурсу дитячих малюнків (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомлялось раніше, у вересні у Дніпрі оголосили конкурс дитячих малюнків під назвою «Мій улюблений олігарх». Наразі вже відомі його результати. Оголошено імена переможців. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу у Facebook.

NNS нагадує, що незвичний конкурс організував художник Максим Ходак у рамках створення персонального проєкту.

“Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно”,

– зазначається на сторінці конкурсу в Facebook.

Діти намалювали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та інших. Цікаво, що деякі учасники зобразили у якості “улюбленого олігарха” маму або вчительку.

Користувачі Фейсбуку з переважно негативно прокоментували ідею конкурсу і малюнки дітей:

«Це так смішно, щоб не плакати, коли вдумаєшся», «У мене реально шок. Оце маразм», «Навіть у конкурсі малюнків олігархів корупція»,

пишуть вони.

Нижче роботи переможців конкурсу: