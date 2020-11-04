Vodafone выходит на рынок проводного интернета

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Vodafone, второй по величине оператор мобильной связи в Украине, объявил о намерении развивать направление проводного доступа во всемирную сеть, передает NNS со ссылкой на УБР.

"На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года",

– заявила в интервью Интерфакс-Украина генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

По ее словам, компания намерена предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги – мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение "из одних рук" с гарантированным качеством и удобным сервисом.

"Мы планируем серьезно проинвестировать этот бизнес. Акцент – на строительстве собственной сети. Работа над проектом уже началась. Также мы не исключаем использования гибридной модели, которая включает как строительство собственных гринфилдов, так и покупку компаний",

– рассказала Ольга Устинова.

Генеральный директор Vodafone отметила, что предполагаемый объем инвестиций в новое направление составит от сотен миллионов до миллиарда гривен.

Напомним, лидер мобильного рынка "Киевстар" также является №2 (после "Укртелекома") в сегменте проводного интернета, обслуживая более 1 млн домохозяйств.

Летом этого года к тестированию небольшого сегмента фиксированного интернет-доступа в Киеве приступил и lifecell.