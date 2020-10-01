В Україні з’явилося нове свято – Зеленський підписав указ

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні професійного свята — Дня виноградаря і винороба, яке відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Про це NNS повідомляє, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

«Це важлива складова для сільського господарства, важлива для інфраструктури і робочих місць у сільській місцевості. Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято — День виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії»,

— сказав Зеленський.

Він також зазначив, що уряд і профільне Міністерство повинні представити комплекс заходів щодо розвитку українського виноградарства і виноробства.

«Ми часто говоримо про «економічний націоналізм». Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярності нічим не поступалося італійським, іспанським та французьким винам»,

— підкреслив Зеленський.

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