Головна новорічна ялинка України в цьому році буде з родзинкою (фото)

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Головна новорічна ялинка України, яку поставлять у Києві на Софійській площі, здивує гостей столиці - вона буде найбільш незвичайною за останні роки. Про це розповів Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, повідомляє NNS з посиланням на "Сегодня".

"Тематика Нового року 2021-казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу дивуватиме всіх. В її основі буде великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні виміри і вже готові до втілення наших планів",

– розповідає Добруцький.

Всередині пенька будуть фотозони і активності.

"Площа казкового пенька - 34 метри, а його діаметр приблизно 10 метрів. Потрапити в нього бажаючі зможуть через великі двері і вийти, спустившись по спеціальних сходах. У пеньку будуть відкриватися віконця, а з них – визирати сови. Пень буде служити підставою і на ньому ми встановимо головну ялинку країни. Ми прикрасимо її спеціальною зіркою. Висота конструкції з ялинкою - до 31 метра. Це найвища ялинка на Софійській площі",

– сказав Добруцький.

На ялинці будуть прикраси у вигляді лісових звірів, шишок, грибів і жолудів, а також лампочки у вигляді свічок.

Умови проведення новорічних гулянь будуть залежати від ситуації з коронавірусом.

"Якщо все буде добре, то всі бажаючі зможуть зайти в казковий пень і зробити там яскраві фото. Але ми врахували і найгірший варіант. Якщо масові заходи будуть заборонені в місті, то люди зможуть просто помилуватися оздобленням новорічної красуні",

- пояснив Добруцький.

Навколо ялинки розставлять 5 фотозон зі штучними ялинками висотою від 8 до 10 метрів. Кожна фотозона буде з різними героями-ельфами, гномами і лісовими тваринами. Всі бажаючі зможуть біля них сфотографуватися.

Ялинку на Контрактовій площі прикрасять елементами Петриківського розпису.

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