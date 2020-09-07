В Україні з’явився новий офіційний вид спорту

- 07 вер. 2020
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Комісія з визнання видів спорту внесла кіберспорт до офіційних видів спорту України. За таке рішення в понеділок, 7 вересня проголосували більшість членів комісії, повідомила Федерація кіберспорту України, повідомляє NNS з посиланням на zaxid.net, який посилається на офіційну сторінку Федерації у Фейсбуці.
Кіберспорт, або ж електронний спорт – це спортивні змагання з відеоігор. Перша ліга електронного спорту з’явилася у США в 1997 році.
Зазвичай кіберспортивні ігри – це шутери від першої особи, стратегії реального часу й спортивні симулятори. Подібно до звичайного спорту, конкретні ігри називаються дисциплінами. Найпопулярніші з них:
- Counter-Strike;
- DotA;
- FIFA;
- Halo 2;
- Heroes of Newerth;
- League of Legends;
- Quake;
- Starcraft;
- Warcraft;
- World of Tanks та інші.
Кіберспорт потребує високої координації між руками та очами, при цьому задіяні різні ділянки мозку. Пульс гравців часом досягає 160-180 ударів за хвилину – так само, як у тих, хто біжить марафон, а рівень кортизолу – гормону стресу – такий самий, як і у водія гоночного автомобіля.
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