Святкування Дня Незалежності: параду на буде

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Кабінет міністрів України на засіданні затвердив план святкування Дня Незалежності України, а Зеленський підписав відповідний указ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Святкові заходи 24 серпня заплановані на Михайлівській і Софіївській площах, а не на Хрещатику і Майдані Незалежності як було раніше.

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, у Києві, інших містах, а також дипломатичних установах і військових частинах мають бути проведенні урочисті заходи до Дня державного прапора.

24 серпня у Києві та інших містах будуть проведені церемонії покладання квітів до пам’ятників та місць поховань українських борців за незалежність, героїв Небесної сотні і військових, які загинули на Донбасі. Святкування 29-ї річниці буде проводиться з урахуванням протиепідемічних вимог.

На День Незалежності будуть проходити тематичні виставки, культурно-мистецькі та медійні заходи, церемонії вручення державних нагород, а у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні на новому флагштоці піднімуть державний прапор.

Цього року військового параду не проводитимуть, але ветерани війни на Донбасі і волонтери знову проведуть свій марш в Києві, як це було в минулому році (марш зібрав майже 12 тисяч осіб). Марш захисників України планується без партійної символіки.

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