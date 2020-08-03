Где и за сколько можно отдохнуть и поправить здоровье в Украине

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Отдохнуть около моря и одновременно оздоровиться можно в Приазовье. Запорожская область, невзирая на имидж "бюджетного курорта", располагает рекреационным и оздоровительным потенциалом.

Об этом NNS узнал в одном из материалов издания Апостороф.

"Клинический отдых" в Одессе

В условиях продолжающейся аннексии Крыма Одесская область остается основным курортным регионом нашей страны. Учитывая природные и рекреационные особенности региона, тут можно выбрать отдых и оздоровление практически на любой вкус и кошелек.

Повторимся, сегодня речь пойдет именно о клинических санаториях, куда едут, прежде всего, на оздоровление, а не ради купания в море и ночных развлечений. Такие учреждения в Одессе и области принимают гостей с самыми разнообразными недугами. Санаторное лечение болезней сердца и сосудов, органов зрения, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы – далеко не полный перечень проблем, с которыми имеет дело местная медицина.

Клинические санатории в Одессе предлагают широкий выбор реабилитационных программ и процедур. Тут занимаются восстановительным лечением после острых инфарктов, операций на сердце и сосудах, реабилитацией после травм и болезней опорно-двигательного аппарата. Также лечат пациентов страдающих от болезней, спровоцированных нарушениями мозгового кровообращения и травмами головы.

Учитывая особенности региона, а также специфику предоставляемых услуг, цены на размещения в клинических санаториях Одессы выше средних по стране. Минимальное размещение (уровень "эконом") стартует от 600-650 гривен с человека в сутки. Место в "стандартном" номере на две персоны обойдется в пределах 750 гривен с человека в сутки. Более комфортные номера (в дополнении к бытовым удобствам присутствуют ТВ, холодильник, кондиционер) обойдутся примерно за 900-1100 гривен с персоны в сутки.

Оздоровление по "среднему ценнику"

В плане "медицинского туризма" Николаевская область уступает Одесской, но и цены на отдых и оздоровление тут тоже ниже. Одни из наиболее известных санаториев в области находятся в Очакове.

Местные здравницы специализируются на заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы (сосудистая дистония, гипертония, реабилитация после инфаркта, ишемическая болезнь сердца), опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит, ревматические воспаления, подагра, радикулит, восстановление после травм). Имеются также специализированные отделения для приема детей (вместе с родителями), страдающих заболеваниями нервной системы.

Стоимость оздоровления в санаториях Очакова можно считать демократичной. В санаториях советской постройки можно рассчитывать на сносное размещение из расчета в 400-500 гривен с человека в сутки.

Херсонская область, имеющая выход на Черное и Азовское море, также располагает возможностями для летнего оздоровления. Санатории в регионе сосредоточены преимущественно около областного центра, а также Скадовска, который является основным курортом Херсонщины, Голой Пристани, Железного Порта и поселка Лазурное.

Как и в других приморских регионах страны, санатории Херсонской области принимают пациентов, страдающих болезнями органов дыхания (астма, хронические бронхиты, пневмонии), эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Также на местных курортах лечат заболевания половых органов (в том числе, женское и мужское бесплодие), болезни нервной системы (последствия энцефалитов, поражения периферийных нервов, вегетативные расстройства) и кожи.

Стоимость размещения зависит от населенного пункта. Отдохнуть в санатории в Скадовске стоит дороже, нежели в Голой Пристани или в Лазурном. В Скадовске за "стандартный" номер на двоих (взрослый и ребенок) придется выложить около 1300-1500 гривен в сутки. Трехместный номер (двое взрослых и ребенок) со всеми удобствами 1800-2000 гривен в сутки.

В здравницах Голой Пристани одноместный номер с частичными удобствами обойдется примерно в 700 гривен в сутки; за аналогичный номер, но со всеми удобствами придется заплатить около 850 гривен, а за двухместный "полулюкс" придется выложить около 950-1000 гривен в сутки.

"Оздоровительный туризм" в Приазовье

Запорожская область, невзирая на имидж "бюджетного курорта", располагает рекреационным и оздоровительным потенциалом. Санатории в этом регионе расположены преимущественно в Бердянске и Кирилловке. Как и в Одесской области, на территории региона функционируют клинические санатории, ориентированные на относительно широкий спектр заболеваний.

В Бердянск на оздоровление едут пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, кожными недугами (псориаз), болезнями органов дыхания (практически все, кроме туберкулеза), желудка, нервной системы, а также мочеполовых путей.

Лечение "стандартное": диета, лечебные грязи и ванны, аппаратная физиотерапия, воздушные ванны, купание в море и массаж. В клинических санаториях можно также пройти общее обследование состояния организма.

Стоимость размещения в местных санаториях может варьировать, в зависимости от обустройства номеров, дополнительных услуг, наличия номеров для инвалидов (в том числе, детей) и качества инфраструктуры.

В среднем номера класса "эконом" (комната с удобствами, но без ТВ и холодильника) обойдутся в 600-650 гривен с человека в сутки, отдельный одноместный номер с удобствами обойдется примерно в 800 гривен в сутки. Номера повышенной комфортности (как правило, на две комнаты) в специализированных санаториях в пик сезона стоят около тысяч гривен с человека в сутки.

Размещение в санаториях Кирилловке стоит несколько дешевле. В "среднем" по качеству услуг и оздоровления заведении комнаты с минимальными удобствами обойдутся примерно в 400 гривен с человека в сутки, с частичными удобствами около 550 гривен. Номера повышенной комфортности (на две комнаты) с бытовыми удобствами, телевизором, холодильником и кондиционером обойдутся примерно в 750-850 гривен с одной персоны в сутки.

В целом здравницы Кирилловки дублируют "функционал" санаториев Бердянска. В основном они специализируются на болезнях дыхательных путей (гайморит, тонзиллит, хронический бронхит), опорно-двигательного аппарата, заболеваниях нервной системы, желудочно-кишечного тракта, а также на урологии и гинекологии.

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