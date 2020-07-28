Частина українців залишиться без «1+1» та інших каналів

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В частини українців перестане працювати канал 1+1 та ряд інших каналів. Про це NNS повідомляє з посиланням на gsminfo.com.ua.

Як стало відомо NNS , нещодавно медіагрупа “1+1 media” заявила про те, що, починаючи з 1 серпня 2020 року, вони розривають договір про співпрацю з мережею «Ланет». Внаслідок чого, у переважної більшості українців, котрі були абонентами відомого провайдера, перестане працювати ряд телеканалів (“2+2”, “ТЕТ”, “Плюсплюс”, “УНІАН ТВ”, “Бігуді”, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, “Kyc-Kyc”, Сонце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Eко TV, Малятко та інші), в тому числі, й найбільш затребуваний серед громадян України «1+1».

В “1+1 media” наголошують на тому, що мережа «Ланет» 23 червня 2020 року отримала офіційне попередження про дострокове припинення співробітництва. Медіагрупа запевняє, що їм, ніяким чином, не вдалося дійти до спільної згоди: продовжувати працювати разом. На це було ряд принципових моментів, які стали перешкодою дружної спільної співпраці. Їм залишається лише вибачитися перед постійними глядачами, в яких скоро перестане працювати «1+1» та ряд перелічених каналів.

Очільники «1+1 media» називають заяву провайдера «Ланет» маніпулятивною, тобто, з їхнього боку, ніякого тиску не було. Таке висловлювання зумовлене тим, що раніше мережа звинувачувала медіагрупу в тому, що вони вимагали відключити ряд телеканалів-конкурентів, інакше вони розірвуть договір про співробітництво.

Відомо, що популярний провайдер керується лише інтересами абонентів і не бере до уваги розмір та масштаби незалежних українських мовників. Їх ображає факт втручання медіагрупи у діяльність «Ланет». Вони засуджують такі кроки, які позбавляють глядачів права вибору. Це є перешкодою доброчесних взаємин з іншими гравцями ринку. Мережа «Ланет» не планує припиняти ретраслянцію незакодованих каналів, і прагне надалі дотримуватися закладених умов співпраці. Хіба що, так і не буде мирних домовленостей.

Проте, варто знати, що та частина українців, які є абонентами провайдера «Ланет» повинна бути готовою до того, що з початку серпня у них може перестати працювати канал «1+1» та ряд інших, які раніше не були закодованими, якщо сторони не домовляться між собою.

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