Для тех, кто верит - Астролог спрогнозировал конец эпидемии коронавируса

Завантажте мобільний додаток сайту

Ситуация с коронавирусом в Украине пока оставляет желать лучшего. После отмены строгого карантина и начала адаптивного, кривая заболеваемости снова поползла вверх. В отельные дни, правда, наблюдается спад статистики заболеваний, однако потом она опять делает прыжок вверх. Однако вскоре эта тревожная полоса закончится, поделился своими соображениями с glavred.info известный астролог Влад Росс.

Пока ситуацию не удается переломить к лучшему из-за того, что планеты находятся в невыгодном положении. В частности, ретроградные Венера и Меркурий то и дело возвращают нас к исходным позициям, не давая закрепить положительные тенденции.

Однако уже вскоре все изменится. 13 июля закончится ретроградное движение планет и начнется прямое. Но этот день еще не станет датой окончательного перелома к лучшему. Такой день придет чуть позже, 20 июля.

"20 июля будет новолуние. Именно после этого тенденция начнет меняться в лучшую сторону, и тогда можно будет выдохнуть – заболеваемость пойдет на спад и можно будет закончить карантин",

- предрекает астролог.

Именно с 20 июля, считает он, можно будет полностью восстанавливать работу развлекательной отрасли, а также заполнять людьми стадионы и концертные залы.

При этом сам коронавирус будет неуклонно ослабевать. Он уже и сейчас демонстрирует такую тенденцию. В итоге он выродится в нечто вроде обычного, не очень агрессивного, гриппа.

К тому ж,е на подходе уже вакцина от COVID-19. В США ее уже создали и остается лишь протестировать на людях.

"Думаю, что в сентябре вакцина уже будет. А вторая волна коронавируса, если и разразится, то она будет очень непродолжительной и более слабой",

- поделился своими соображениями астролог.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України