У МОЗ не виключають закриття курортів в Україні через коронавірус

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В Україні можуть бути введені додаткові обмежувальні заходи для курортів, зокрема, Одеси через значне збільшення кількості інфікованих COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини, які, в свою чергу, посилаються на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Звичайно, можливо закриття курортів, зокрема Одеси. Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Наприклад, Закарпаття - це 71%",

- зазначив Степанов.

Він уточнив, що аналогічна ситуація 56% - у Волинській області.

"Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус",

- підкреслив глава МОЗ.

Степанов ще раз нагадав про важливість дотримання соціальної дистанції, носіння медичних масок і застосування дезінфекції рук. Він переконаний, що захворюваність коронавірусом піде на спад, якщо українці будуть виконувати рекомендації МОЗ.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня. У регіонах зможуть вводити додаткові обмеження у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

За два місяці в Україні майже на 400% збільшилася кількість активних хворих COVID-19. В останні два тижні в країні кілька разів фіксували рекордну добову захворюваність. У МОЗ пояснюють спалах коронавіруса порушеннями карантину.

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