Кабмін дозолив роботу кінотеатрів

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Кабмін вніс зміни до постанови про встановлення карантину, яка передбачає можливість роботи кінотеатрів починаючи з 2 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Постанова № 392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" передбачає можливість роботи кінотеатрів починаючи з 2 липня 2020 року, "але з чіткими умовами, з наповненістю не більше 50%", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня, а потім продовжив його дію до 31 липня.

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