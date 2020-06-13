Отдыхающих в Одессе предупредили об опасности

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С наступлением летней жары украинцы начинают планировать отдых у моря. Для людей, которые хотели отправиться на отдых в Одессу, есть невеселые новости – на пляжах города не рекомендуют купаться. Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре.

Выяснилось, что морская вода в городе не соответствует норме по микробиологическим показателям, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

"По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", – заявили в центре.

Морскую воду проверяли в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. Всего было отобрано 93 пробы на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели.

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