Літо-2020: як відтворити п’ять модних мейкап-трендів

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The Village Україна розповідає про мейкап-тренди цього літа та пояснює, як відтворити такий макіяж у домашніх умовах, передає NNS.

Блакитні тіні

Тіні блакитного відтінку, популярні в 70-х роках, повертаються в моду. По-перше, цей колір усе частіше фігурує в роботах популярних візажистів. По-друге, хто не хотів би відчути себе Кейт Бланшетт? Навіть якщо в серіалі «Місіс Америка», дія якого розгортається саме в епоху блакитних тіней, вона грає негативного персонажа.

Щоби відтворити ретро-образ Бланшетт (а точніше, її героїні Філліс Шлафлі), покрийте повіка тінями приглушеного ніжно-блакитного відтінку з матовим або перламутровим фінішем, напудріть обличчя та виділіть яблучка щік рум’янами.

Якщо цей образ здається вам занадто непримітним, обирайте більш насичений відтінок блакитного та спробуйте викрутити його інтенсивність до максимуму. Для цього нашаруйте пудрові тіні на базу чи надайте перевагу щільному крему-пігменту. Не зупиняйтеся на рухомій частині повік і сміливо розтушовуйте тіні аж до брів.

Щоби розважитися, додайте трохи блискіток у внутрішній кутик ока, поєднайте тіні з контрастною помаранчевою помадою або пограйте з покриттям – приміром, скористайтеся глянцевим блиском для повік, прозорим блиском для губ або мультизадачним блиском.

Зачесані догори брови

Якщо тренд на «мильні брови» пройшов повз вас, зараз доведеться швидко надолужувати. Щоб відтворити модний ефект «пір’їстих», зачесаних догори брів, мало просто вкласти волосинки щіткою – треба ще й зафіксувати їх у такому положенні. Для цього треба потерти щіточку для брів об брускове мило з гліцерином або ж збризнути її лаком для волосся сильної фіксації.

Утім, якщо ви не прагнете фіксувати брови «намертво», вистачить і прозорого гелю чи воску. Тривалого ефекту вкладених брів можна досягти завдяки салонній процедурі ламінування.

Неон і пастель

Тренд на неонові й пастельні відтінки продовжує урочисту ходу інстаграмом і пінтерестом.

Кількість кольорів у межах одного макіяжу та їхню насиченість залишаємо на ваш розсуд. Хочете – густо покрийте повіка тінями одного кольору, а вії залиште без туші, щоби не відтягувати на них увагу. Хочете – випробуйте «акварельний макіяж» із кількома пастельними кольорами чи прислухайтеся до візажистів, які прогнозують камбек 80-х, і поєднайте зелені й фіолетові тіні з ефектом «металік». А якщо наважитеся на більше, нафарбуйте одне око рожевим кольором, а інше – жовтим: так, виявляється, теж було можна.

Не забувайте також про кольорові олівці й підводки – вони знадобляться для стрілок, які зовсім не обов’язково малювати у класичний спосіб.

Якщо зупинитися на одному варіанті макіяжу складно, не зупиняйтеся: маючи під рукою бодай одну різнокольорову палетку тіней, можна експериментувати щодня.

«Засмагла» шкіра та штучні веснянки

Хоч курортні країни починають відкривати свої кордони, а киянам обіцяють, що скоро засмагати можна буде й у столиці, відпочинок на пляжі досі здається далекою перспективою. Утім, здоровий рум’янець й легку золотаву засмагу легко зімітувати й у місті: для цього можна скористатися автозасмагою, або звернутися по допомогу до декоративної косметики – бронзерів, рум’ян теплих відтінків і легких тональних засобів з ефектом засмаги. Щоби макіяж дійсно справляв таке враження, наче ви щойно повернулися з Одеси, пройдіться бронзером не лише вилицями, а й уздовж лінії росту волосся, а рум’янами покрийте кінчик і спинку носа.

Якщо природа наділила вас ластовинням, не приховуйте його під косметикою, а натомість підкресліть, додавши трохи хайлайтеру чи рідкого бронзеру на пігментовану зону. Якщо ні – спробуйте намалювати штучні веснянки, як це роблять візажисти й блогери.

Легкий макіяж губ

Оскільки найближчим часом нам ще доведеться дотримуватися маскового режиму, макіяж губ теж зазнає певних коректив. В’язкі глянцеві блиски (як би відчайдушно виробники не маркували їх «нелипкими») можуть прилипати до тканини, а не надто стійкі помади – розтікатися під маскою під час вашого шопінгу в супермаркеті.

Цього літа пропонуємо надати перевагу легким відтінковим бальзамам для губ і тінтам. Перші – водночас доглядатимуть за шкірою губ і надаватимуть їй природного відтінку, другі – забезпечать насичений колір, який триматиметься навіть після їжі. Якщо рідкі водянисті тінти здаються вам некомфортними, придивіться до засобів із гелевою чи кремовою текстурою.