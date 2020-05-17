Коли в Україні відкриються санаторії та бази відпочинку

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Незабаром літо – сезон відпусток, і багатьох українців хвилює питання, коли відкриються санаторії та бази відпочинку. Але ще більше схвильовані власники та працівники даних об’єктів, адже через карантин вони страждають матеріально.

Як стало відомо NNS, згідно з планом Уряду, готелі матимуть змогу працювати з другого етапу зняття обмежень, а санаторії та бази відпочинку лише з третього. Про це повідомляє Асоціація гостинності, де дуже незадоволені таким станом речей. В асоціації заявляють:

«Це додатково скорочує куротний сезон і збільшує понесені втрати цими підприємствами.

Відтермінування початку роботи санаторіїв на більш пізній етап є нелогічним, оскільки, ці заклади мають низку переваг в організації безпечного перебування громадян, порівняно наприклад, з готелями, салонами краси чи магазинами.

Санаторії - це заклади надання медичних послуг, де більшість персоналу складається з медичних фахівців і всі пацієнти обов’язково консультуються лікарями. Переважна більшість оздоровниць мають закриту паркову територію та розташовані поза межами міста, а посилений санітарний контроль здійснюється постійно, навіть до запровадження карантину.

Крім того, більшість санаторіїв є містоутворюючими підприємствами в малих курортних містечках.

Представниками Індустрії Гостинності було розроблено пропозиції щодо нових правил роботи закладів розміщення в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, пропозиції направлені до Державного Агентства розвитку туризму.

Дотримуючись цих правил, санаторії, бази відпочинку та пансіонати матимуть змогу надавати свої послуги дотримуючись всіх умов безпеки відпочинку гостей та пацієнтів.

Зокрема, курортні підприємства готові забезпечувати: соціальне дистанціювання, регулярну термометрію, додаткову санітарну обробку та дезінфекцію загальних приміщень, контроль виконання правил та інші заходи безпеки».

В Асоціації звернулися до Кабміну з проханням щодо перенесення зняття обмежень на роботу санаторіїв та баз відпочинку на другий етап плану виходу з карантину, а саме з 22 травня 2020 року, дозволити працювати з дотриманням умов та правил роботи закладів розміщення під час пандемії COVID-19.