ФОТО - Український олімпійський чемпіон показав пузо, яке наїв на карантині

- 02 трав. 2020
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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в п'ятницю ввечері потішив своїх підписників яскравою фотографією. 26-річний спортсмен 1 травня вийшов на природу і посмажив м'яско на мангалі, повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.
Уродженець Донецька сфотографувався біля великої порції м'яса на вогні з оголеним торсом і в панамці збірної України часів Олімпійських ігор в Ріо-2016. Композицію хлопець підписав з гумором: "З 1 травня, друзі мої. Як вам моя фігурка, пахне сексуальністю?"
На карантині у Олега дійсно виріс живіт. Не дарма борець-депутат Жан Беленюк відразу ж відреагував: "Піду з цією фотографією до прем'єра! Він зобов'язаний після цього відкрити зали!" Підколола гімнаста також молода чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід: "А ти на масі, я дивлюся".
Сьогодні настрій у Верняєва був веселим. А напередодні він поскаржився, що спорт в Україні нікому не потрібен:
"Це факт. Всі звикли, що спортсмени якось виживають, медалі приносять і все нормально. Усі поплескали і все. Яскравий приклад. Після Ріо. Зустріч президентів, міністрів, генералів, спортсменів була. Я стояв тоді з Сергієм Бубкою та Ігорем Ждановим. Я відійшов у бік і до мене підлітає чувак і говорить: "О, Олег, привіт, я депутат від Борщагівського району. Можна сфотографуватися?" Без проблем – все нормально. І цей депутат говорить: "Спір у мене був на тебе з моїм товаришем, чи підеш ти після Олімпійських ігор до іншої країни чи ні. Ми поспорили на суму грошей, яку от ти заробив на Олімпійських іграх. Ми вкладемо це в якусь дитячу школу, в благодійність. Я говорю: "Давайте я запущу мульку, що поїду, і ви один вкладіть, а потім скажу, що пожартував, інший також вкладе". Він відразу сторопів і відповідає: "У мене дзвінок, я відійду".
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