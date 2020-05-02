ФОТО - Український олімпійський чемпіон показав пузо, яке наїв на карантині

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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в п'ятницю ввечері потішив своїх підписників яскравою фотографією. 26-річний спортсмен 1 травня вийшов на природу і посмажив м'яско на мангалі, повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.

Уродженець Донецька сфотографувався біля великої порції м'яса на вогні з оголеним торсом і в панамці збірної України часів Олімпійських ігор в Ріо-2016. Композицію хлопець підписав з гумором: "З 1 травня, друзі мої. Як вам моя фігурка, пахне сексуальністю?"

На карантині у Олега дійсно виріс живіт. Не дарма борець-депутат Жан Беленюк відразу ж відреагував: "Піду з цією фотографією до прем'єра! Він зобов'язаний після цього відкрити зали!" Підколола гімнаста також молода чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід: "А ти на масі, я дивлюся".

Сьогодні настрій у Верняєва був веселим. А напередодні він поскаржився, що спорт в Україні нікому не потрібен: