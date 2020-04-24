Що подивитися на карантині: 10 серіалів останніх років, про які всі говорять

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Напевне, про кожен серіал, який радить Всвіті, ви вже чули, але забували зберегти собі, щоби потім подивитися. Або половину з цього списку вже бачили, а іншу відкладали, аж поки не забули. Але кожен з них не дарма так жваво обговорюють фанати, бо всі вони унікальні, мають захопливий сюжет та естетичну картинку.

Тож, NNS пропонує:

1. Відьмак (The Witcher, 2019-2020)

Про Відьмака серед серіальних фанатів не говорив хіба що лінивий. Серіал зняли за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського. Спочатку увагу любителів якісних історій заполонили саме книги. Потім — якісна відеогра, популярна у всьому світі. Тепер — це не менш ефектний серіал. Говорити про нього в цілому важко, поки не завершився перший сезон, але поки — результати змушують всіх обговорювати новинку.

2. Чорнобиль (Chernobyl, 2019)

Спільний серіал Великобританії та США, про до болю знайому нам історичну подію. А саме, про події 1986 року на території Радянського Союзу, нині — України. Вибух енергоблоку на станції в Прип’яті — це подія, про яку тоді говорив весь світ. Минуло понад 30 років з того часу, а на пострадянському просторі ніхто так і не зняв якісний художній фільм чи серіал про ці події.

Закордонний проєкт зробили так якісно, що від реалістичності важко дихати під час перегляду. Серіал змушує переживати все це, ніби ти сам є очевидцем. Він важкий, але без сумнівів — вартий перегляду.

3. Чому жінки вбивають (Why Women Kill, 2019)

Один сезон серіалу на гостру життєву тему — і жваве обговорення триває досі. Головні герої, а точніше, героїні — живуть в трьох різних проміжках часу. Одна — домогосподарка з 50-х, інша — діва з 80-х, а остання — сучасна прогресивна дівчина. Всі вони мають дещо спільне — відносини з чоловіками стали для жінок мотивом для вбивства.

Естетика трьох різних часів та відмінність в поведінці суспільства, тема любовних відносин — це лише перші з багатьох причин, чому цей серіал варто подивитися кожному.

4. Американська історія жаху (American Horror Story, 2011-2020)

Небагато існує сучасних серіалів, фільмування яких тривають понад 3-4 роки. Тут же — вже 9 сезонів, і це ще не кінець. Серіал з перших серій отримав схвальні відгуки глядачів та прямо таки загіпнотизував їх. Кожен епізод — це окрема історія, огорнута моторошною атмосферою. Деякі з них — засновані на реальних подіях. Щоби зрозуміти, про що цей серіал — достатньо глянути 1-2 серії та пережити емоції, які дістаються з екрана до кожного.

5. Статеве виховання (Sex Education, 2019-2020)

Секс та підлітки — тема за яку візьметься не кожен. Особливо, щоби розкрити її без упереджень, чесно, та з усіма подробицями.

Авторам цього серіалу місія вдалася так добре, що вони продовжили серіал на другий сезон. Це історія про різні форми проблем, з якими кожен може зіштовхнутися на початку статевого життя. Розповідається вона через головного героя — Отіса, та учнів його школи. Мама підлітка — фахівець з сексології, та навіть не підозрює, як син використовує отримані від неї знання. Пікантна тема, гумор, стиль, не банальні історії — це те, за що глядачі люблять серіал.

6. Розповідь служниці (The Handmaid’s Tale, 2017-2020)

Альтернативне майбутнє, яке вам не сподобається — найкоротший спосіб пописати сюжет серіалу. Події розгортаються у вигаданому тоталітарному суспільстві, в майбутньому. В майбутньому, де тільки одна зі ста жінок здатна народити дитину. Тож, таких жінок знаходять і силою тримають в спеціальних таборах. Їх доля — народити дитину, але не для себе, а для еліти цього суспільства, офіцерів. Моторошна історія, на основі однойменної книжки, стала вже кілька років тримається на вустах у всіх, хто слідкує за серіальними новинками.

7. Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017-2019)

Майбутнє цієї жінки, попри певні життєві складнощі, буде значно веселішим. Місіс Мейзел — ідеальна дружина та мати, красуня та розумниця з добрим почуттям гумору. Хто б не хотів мати таку жінку поряд? Виявилося, що її чоловік. Він йде від героїні до молодої секретарки, а жінці доводиться вирішувати, що робити далі зі своїм життям.

До цих переломних подій, її колишній чоловік безуспішно намагався стати коміком та виступати перед публікою. Звістка про зраду коханого стала для героїні поштовхом виступити з власним монологом — що стало несподіваним початком її кар’єри коміка. Приготуйтеся — в цьому серіалі багато якісного гумору.

8. Американські Боги (American Gods, 2017-2019)

Серіал знято за мотивами роману англійського письменника-фантаста Ніла Ґеймана, відомого на увесь світ. Головний герой — звичайний хлопець з кримінальним минулим. Він виходить з в’язниці раніше назначеного терміну, через випадкову смерть дружини. Відразу чоловік знайомиться з дивним Містером Середа, який пропонує йому роботу охоронця. Хто ж знав, що це зробить його співучасником в боротьбі між Старими та Новими Богами? Цей серіал просто обов’язковий до перегляду, якщо ви любите якісне фентезі.

9. Дивні дива (Stranger Things, 2016-2019)

Серіал, де головні герої — діти, а глядачі — дорослі. Після зникнення маленького хлопчика в місті все змінилося. Його однолітки намагаються знайти своїми методами, а дорослі — своїми. Разом це призводить до подій, які важко пояснити чи, хоча б, повірити у них.

Весь цей містичний серіал знято в стилі 80-х років, що помітно в одязі, музиці, обробці серій та кольорах. І така родзинка тільки додала популярності проєкту, тож всі серії хочеться передивитися за одні вихідні.

10. Гострі картузи (Peaky Blinders, 2013-2019)

Надзвичайно стильний британський серіал, який заворожує соєю естетикою. В ньому гарне все: зовнішність головних героїв, костюми та декорації, музика. І, звісно, історія кримінального світу англійської столиці. Він сподобається абсолютно всім, незалежно від смаків та вподобань. Цей серіал поза жанрами та категоріями, і ви маєте самі в цьому переконатися.