А ви читали книжку, яка стала бестселером у рік вашого народження? (список)

Завантажте мобільний додаток сайту

Карантин – гарний час для того, щоб почитати. Не знаєте, що? А ви читали книжку, яка стала бестселером у рік вашого народження? NNS пропонує перелік літературних шедеврів по рокам. Приємного читання! Бережіть себе.

1950 — «Лев, Біла Відьма і шафа», Клайв Стейплз Льюїс

1951 — «Ловець у житі», Джером Сэлинджер

1952 — «Старий і море», Ернест Гемінґвей

1953 — «451° за Фаренгейтом», Рей Бредбері

1954 — «Володар перснів», Джон Р.Р. Толкін

1955 — «Лоліта», Володимир Набоков

1956 — «Падіння», Альбер Камю

1957 — «Як Грінч Різдво вкрав», Доктор Сюз

1958 — «Сніданок у Тіффані», Трумен Капоте

1959 — «Бляшаний барабан», Гюнтер Грасс

1960 — «Вбити пересмішника», Гарпер Лі

1961 — «Чужинець на чужій землі», Роберт Хайнлайн

1962 — «Тріщина у часі», Мадлен Л’Енгл

1963 — «Під скляним ковпаком», Сильвія Плат

1964 — «Чарлі і шоколадна фабрика», Роальд Дал

1965 — «Аріель», Сильвія Плат

1966 — «Квіти для Елджернона», Деніел Кіз

1967 — «Сто років самотності», Габріель Гарсія Маркес

1968 — «Чи мріють андроїди про електричних овець?», Філіп К. Дік

1969 — «Бойня номер п’ять», Курт Воннегут

1970 — «Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон», Річард Бах

1971 — «Страх і відраза в Лас-Вегасі», Гантер С. Томпсон

1972 — «Небезпечні мандри», Річард Адамс

1973 — «Принцеса-наречена», Вільям Голдман

1974 — «Шпигун, іди геть!», Джон Ле Карре

1975 — «Сьогун», Джеймс Клавелл

1976 — «Пісні Перна», Енн Маккефрі

1977 — «Сяйво», Стівен Кінг

1978 — «Світ очима Гарпа», Джон Ірвінг

1979 — «Нескінченна історія», Міхаель Енде

1980 — «Ім’я рози», Умберто Эко

1981 — «Опівнічні діти», Салман Рушді

1982 — «Дім духів», Ісабель Альєнде

1983 — «Колір магії», Террі Пратчетт

1984 — «Нестерпна легкість буття», Мілан Кундера

1985 — «Парфуми», Патрік Зюскінд

1986 — «Воно», Стівен Кінг

1987 — «Хранителі», Алан Мур

1988 — «Алхімік», Паоло Коельо

1989 — «Клуб веселощів і удачі», Емі Тан

1990 — «Парк Юрського періоду», Майкл Крайтон

1991 — «Світ Софії», Юстейн Гордер

1992 — «Таємна історія», Донна Тартт

1993 — «Незайманки-самогубці», Джефрі Євгенідіс

1994 — «Хронiка заводного птаха», Харукі Муракамі

1995 — «Сліпота», Жозе Сарамаго

1996 — «Гра престолів», Джордж Р.Р. Мартін

1997 — «Гаррі Поттер і філософський камінь», Дж.К. Роулінґ

1998 — «Години», Майкл Каннінгем

1999 — «Привіт, це Чарлі», Стівен Чбоскі

2000 — «Життя Пі», Янн Мартель

2001 — «Таємне життя бджіл», Сью Монк Кідд

2002 — «Милі кістки», Еліс Сіболд

2003 — «Дружина мандрівника в часі», Одрі Ніффенеґґер

2004 — «Хмарний атлас», Девід Мітчелл

2005 — «Крадійка книжок», Маркус Зусак.

Джерело