А ви читали книжку, яка стала бестселером у рік вашого народження? (список)

- 02 квіт. 2020
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Карантин – гарний час для того, щоб почитати. Не знаєте, що? А ви читали книжку, яка стала бестселером у рік вашого народження? NNS пропонує перелік літературних шедеврів по рокам. Приємного читання! Бережіть себе.
1950 — «Лев, Біла Відьма і шафа», Клайв Стейплз Льюїс
1951 — «Ловець у житі», Джером Сэлинджер
1952 — «Старий і море», Ернест Гемінґвей
1953 — «451° за Фаренгейтом», Рей Бредбері
1954 — «Володар перснів», Джон Р.Р. Толкін
1955 — «Лоліта», Володимир Набоков
1956 — «Падіння», Альбер Камю
1957 — «Як Грінч Різдво вкрав», Доктор Сюз
1958 — «Сніданок у Тіффані», Трумен Капоте
1959 — «Бляшаний барабан», Гюнтер Грасс
1960 — «Вбити пересмішника», Гарпер Лі
1961 — «Чужинець на чужій землі», Роберт Хайнлайн
1962 — «Тріщина у часі», Мадлен Л’Енгл
1963 — «Під скляним ковпаком», Сильвія Плат
1964 — «Чарлі і шоколадна фабрика», Роальд Дал
1965 — «Аріель», Сильвія Плат
1966 — «Квіти для Елджернона», Деніел Кіз
1967 — «Сто років самотності», Габріель Гарсія Маркес
1968 — «Чи мріють андроїди про електричних овець?», Філіп К. Дік
1969 — «Бойня номер п’ять», Курт Воннегут
1970 — «Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон», Річард Бах
1971 — «Страх і відраза в Лас-Вегасі», Гантер С. Томпсон
1972 — «Небезпечні мандри», Річард Адамс
1973 — «Принцеса-наречена», Вільям Голдман
1974 — «Шпигун, іди геть!», Джон Ле Карре
1975 — «Сьогун», Джеймс Клавелл
1976 — «Пісні Перна», Енн Маккефрі
1977 — «Сяйво», Стівен Кінг
1978 — «Світ очима Гарпа», Джон Ірвінг
1979 — «Нескінченна історія», Міхаель Енде
1980 — «Ім’я рози», Умберто Эко
1981 — «Опівнічні діти», Салман Рушді
1982 — «Дім духів», Ісабель Альєнде
1983 — «Колір магії», Террі Пратчетт
1984 — «Нестерпна легкість буття», Мілан Кундера
1985 — «Парфуми», Патрік Зюскінд
1986 — «Воно», Стівен Кінг
1987 — «Хранителі», Алан Мур
1988 — «Алхімік», Паоло Коельо
1989 — «Клуб веселощів і удачі», Емі Тан
1990 — «Парк Юрського періоду», Майкл Крайтон
1991 — «Світ Софії», Юстейн Гордер
1992 — «Таємна історія», Донна Тартт
1993 — «Незайманки-самогубці», Джефрі Євгенідіс
1994 — «Хронiка заводного птаха», Харукі Муракамі
1995 — «Сліпота», Жозе Сарамаго
1996 — «Гра престолів», Джордж Р.Р. Мартін
1997 — «Гаррі Поттер і філософський камінь», Дж.К. Роулінґ
1998 — «Години», Майкл Каннінгем
1999 — «Привіт, це Чарлі», Стівен Чбоскі
2000 — «Життя Пі», Янн Мартель
2001 — «Таємне життя бджіл», Сью Монк Кідд
2002 — «Милі кістки», Еліс Сіболд
2003 — «Дружина мандрівника в часі», Одрі Ніффенеґґер
2004 — «Хмарний атлас», Девід Мітчелл
2005 — «Крадійка книжок», Маркус Зусак.