Смартфон упал в воду: что нельзя делать

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Если вода попала в отверстие для микрофона, наушников или в динамик - это опасно для Вашего смартфона, пишет ТехноNews.

В первую очередь это может вызвать короткое замыкание и вывести аппарат из строя, во вторых могут возникнуть проблемы с аккумулятором или дисплеем ( белые пятна на экране, быстрая разрядка).

Что Не нужно делать при попадании воды:

Не надо сушить феном. Фен может сделать это только снаружи, изнутри этого не получится, к тому же перегрев от фена может вывести из строя один или несколько компонентов. В итоге к стоимости ремонта добавится замена компонентов после перегрева.

Не надо трясти смартфон. Лишнюю влагу вы так не уберете, можете только усугубить положение.

Вопреки мнения большинства пользователей рис и другие крупы не помогут, если в смартфон попало большое количество воды.

Не пытайтесь разобрать телефон самостоятельно. Скорее всего, у Вас нет определенных навыков и инструментов для самостоятельного ремонта устройства. В процессе Вы можете ещё больше испортить смартфон.

Что делать, если в телефон попала вода:

Выключите телефон