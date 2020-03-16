Смартфон упал в воду: что нельзя делать

- 16 бер. 2020
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Если вода попала в отверстие для микрофона, наушников или в динамик - это опасно для Вашего смартфона, пишет ТехноNews.
В первую очередь это может вызвать короткое замыкание и вывести аппарат из строя, во вторых могут возникнуть проблемы с аккумулятором или дисплеем ( белые пятна на экране, быстрая разрядка).
Что Не нужно делать при попадании воды:
Не надо сушить феном. Фен может сделать это только снаружи, изнутри этого не получится, к тому же перегрев от фена может вывести из строя один или несколько компонентов. В итоге к стоимости ремонта добавится замена компонентов после перегрева.
Не надо трясти смартфон. Лишнюю влагу вы так не уберете, можете только усугубить положение.
Вопреки мнения большинства пользователей рис и другие крупы не помогут, если в смартфон попало большое количество воды.
Не пытайтесь разобрать телефон самостоятельно. Скорее всего, у Вас нет определенных навыков и инструментов для самостоятельного ремонта устройства. В процессе Вы можете ещё больше испортить смартфон.
Что делать, если в телефон попала вода:
Выключите телефон
- Извлеките из чехла, достаньте сим - карту и карту памяти
- Удалите батарею ( если телефон не моноблочный)
- Удалите влагу бумажным полотенцем
- Отдайте смартфон в сервисный центр
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