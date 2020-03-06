У Чорнобильській зоні з'являться повітряні туристичні маршрути

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ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" планує у 2020 році відкрити декілька нових туристичних маршрутів у Чорнобильській зоні, зокрема повітряні подорожі. Про це NNS дізналася з повідомлення Укрінформ.

Таку інформацію надав помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник, повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Враховуючи тренд, який спостерігається у лютому, вважаємо, що в 2020 році буде туристичний бум до Чорнобиля. Щоб задовольнити попит відвідувачів, ми підготували на початок сезону декілька нових маршрутів, зокрема відкриємо й повітряні подорожі зоною відчуження", – сказав Гарник.

Зокрема, від початку року Чорнобильську зону відчуження відвідали понад 10 тисяч осіб. У січні зареєстрували 4470 відвідувачів, у лютому – 6210.

"Зазвичай взимку туристів приїздить менше, але цьогоріч дуже комфортні погодні умови, тому ми не відчули суттєвого спаду. Окрім того, постійний розвиток інфраструктури сприяє швидкому та комфортному перебуванню в зоні відчуження", – зазначив Гарник.

Як повідомлялося, у 2019 році Чорнобильську зону відчуження відвідали 124 тис. осіб.

Серед країн-лідерів, громадяни яких побували в Чорнобилі: Україна – 26228 осіб, Велика Британія – 18460, Польща – 10416, Німеччина – 9015, Сполучені Штати Америки – 6441, Чехія – 4582.

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