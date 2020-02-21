Ученые: мужчины в старости имеют перед женщинами преимущество

- 21 лют. 2020
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Известно, что женщины в целом живут дольше, чем мужчины, но у мужчин есть преимущество с приходом старости. Однако стареют женщины хуже: в пожилом возраста показатели здоровья лучше не у них, а у мужчин. Изучением этого парадокса занимались исследователи из Эксетерского университета.
Так почему женщины живут дольше, но стареют хуже по сравнению с мужчинами? По мнению ученых, объяснение данного феномена связано с генетическим конфликтом между двумя полами: гены, которые обеспечивают выживаемость и здоровье у мужчин и женщин ведут себя по-разному.
Исследование показало, что за разницу в качестве старения отвечают преимущественно половые гены, от которых зависят функции воспроизведения. Как известно, у женщин после наступления менопаузы фертильность гаснет – возможность забеременеть и выносить ребенка естественным путем прекращается.
Как итог половые гены накапливаются в женском организме без какого-либо практического назначения. Исследователи считают, что именно это обстоятельство отрицательно сказывается на женском здоровье и вынуждает женщин стареть хуже в сравнении с мужчинами.
У представителей сильного пола активность половых генов вполне естественно соотносится с их возможностью давать новую жизнь, что и поддерживает их здоровье при старении.
«Естественный отбор благоприятствует тем, кто наиболее приспособлен к жизни, то есть может оставлять потомство. Поэтому в геноме мужчин сохраняются гены, которые позволяют им оставаться здоровыми в относительно пожилом возрасте, — ведь даже в этом возрасте они могут содействовать продолжению рода. У женщин такие гены активны, пока сохраняется репродуктивная функция», — пояснили авторы работы.
Тот факт, что женщины живут дольше мужчин, ученые объясняют преимущественно социальными факторами.
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