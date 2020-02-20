Абонентам «Киевстар» сделали заманчивое предложение

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Киевстар, один из самых популярных мобильных операторов в Украине, предложил абонентам новую интересную услугу — "эксклюзивный номер". Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Так, с 18 февраля текущего года тем абонентам, которые впервые подключают выбранный номер или переходят с предоплаты на контракт, мобильный оператор Киевстар предлагает подключить услугу "Идеальный номер за 300 грн", а также "Идеальный номер за 400 грн". Такое предложение действует в рамках услуги "Эксклюзивный номер" и не требует дополнительной оплаты.

Указанное предложение от Киевстар действует для абонентов на контракте, а также для корпоративных абонентов.

В частности, Киевстар предлагает эту услугу контрактным абонентам, которые подключены к следующих тарифных планов:

Услуга "Идеальный номер 300 грн" — Smart Business, "Киевстар 4G Business", "Все за 300", Smart Premium;

Услуга "Идеальный номер 400 грн — Smart Premium.

Что же касается корпоративных абонентов, предложение действует для следующих тарифных планов:

Услуга "Идеальный номер 300 грн — Smart Business, "Киевстар 4G Business Smart Premium, Smart Business , "Киевстар 4G Business VIP", "Киевстар 4G Business Premium", "Бизнес Офис Premium", "3G БИЗНЕС VIP ПРЕМИУМ";

Услуга "Идеальный номер 400 грн — Smart Premium, Smart Business , "Киевстар 4G Business VIP", "Киевстар 4G Business Premium", "Бизнес Офис Premium", "3G БИЗНЕС VIP ПРЕМИУМ".

Подробности на сайте КИЕВСТАР