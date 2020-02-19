Ученые опровергли миф про вред мобильных телефонов

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О вреде гаджетов для здоровья не говорит только ленивый, но ученые разрушили популярное утверждение, пишет NNS, ссылаясь на Политеку. Некоторые исследования выражали мысль о том, что чрезмерное использование смартфонов плохо влияет на ментальное здоровье, особенно на детей и подростков.

В новом масштабном исследовании британские учёные опровергают популярное мнение.

Учёные из Оксфордского университета использовали данные о более чем 17 000 детей со всей Ирландии, Великобритании и США, чтобы оценить влияние гаджетов на них. Результаты показали: девайсы не имеют отношения к благополучию детей, даже если они используют их непосредственно перед сном.

Команда учёных выразила надежду, что их доказательства помогут общественности и СМИ не распространять неправильные данные и успокоить взволнованных родителей.

«Несмотря на то, что психологическая наука может быть мощным инструментом для понимания связи между использованием гаджетов и благополучием подростков, она, как правило, не в состоянии дать прозрачные и объективные результаты по поводу цифровых технологий», — говорят учёные.

В частности, учёные опровергли предположение, что «синий свет» от устройств вреден и может нарушить сон.