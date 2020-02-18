Участница "Від пацанки до панянки" пьет без остановки, отчего загремела в клинику из-за алкоголизма

- 18 лют. 2020
- 128
Завантажте мобільний додаток сайту
Участница реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша вместо Школы леди отправилась в реабилитационный центр, где будет лечиться от алкоголизма. Первый выпуск "Від пацанки до панянки" вышел в эфир в понедельник, 17 февраля на Новом канале.
Как стало известно NNS от пресс-служба канала, 24-летняя девушка пьет с утра до поздней ночи почти без остановки и под действием алкоголя ведет себя неадекватно.
Отмечается, что с помощью алкоголя Карина заглушает боль.
"Мать девушки умерла от наркотиков, когда той было всего 9 месяцев. Поэтому Карина росла в приюте, где над ней постоянно издевались другие дети и воспитатели",
– говорится в сообщении.
"Я убиваю алкоголем свою жизнь. Попадаю в полицию за хулиганство. Но мне не хочется так жить. Если бы родители были живы, если бы воспитали... все было бы по-другому",
– признается сама участница.
За изменениями девушка пришла на реалити Нового канала. Но весь первый день провела в пьяном угаре, даже потеряла свою обувь. А в те минуты, когда приходила в себя, лезла в драки. Несколько раз "пацанке" вызывали "скорую".
Поэтому преподаватели приняли решение отправить девушку не в Школу леди, а в реабилитационный центр.
"Мы откроем вам двери Школы, но не в этом году. Сначала вам надо пройти реабилитацию и вылечиться от алкогольной зависимости. Наша школа нашла центр, который готов вас принять. Будьте сильной, и мы ждем вас в следующем году",
– обратилась к девушке директор Татьяна Мокриди.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!