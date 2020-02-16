Все фильмы Одесской киностудии теперь в свободном доступе!

16 лют. 2020
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Фильмы, снятые на Одесской киностудии, выложили в сеть. Об этом NNS сообщает со ссылкой на cameralabs.org.

Посмотреть фильмы можно на специально созданном канале на видеохостинге YouTube. Всего на нем размещено 428 кинолент. Среди них:

  • «Десять негритят» (1987),
  • «Место встречи изменить нельзя» (1979),
  • «Чародеи» (1982),
  • «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972),
  • «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979),
  • «Приключения Электроника» (1979),
  • «Цыган» (1979),
  • «Узник замка Иф» (1988),
  • «В поисках капитана Гранта» (1986) и многие другие.

Одесская киностудия ведёт свою историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье «Мирограф». Как государственная киностудия образована в 1919 в связи с национализацией и слиянием частных кинофабрик, в 1922 реорганизована в Одесскую кинофабрику ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), в 1929 переименована в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», с 1938 по 1941 — Одесская киностудия художественных фильмов, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 входила в состав Ташкентской киностудии, с 1954 вновь работает в Одессе. В 2005 реорганизована в ЗАО (государству принадлежит контрольный пакет акций).

Автор: Администратор

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