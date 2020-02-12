Україна не виключає подання спільної з Білоруссю заявки на проведення Олімпіади

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У Києві не виключають подання спільної з Білоруссю заявки на проведення Олімпіади. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс-захід

Згідно отриманої NNS інформації, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ідея про спільне з Білоруссю прийнятті Олімпійських ігор заслуговує глибокого вивчення.

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована", - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади і ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія).

За словами міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.

"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні у нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", - додав він.

Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка могла б провести Олімпійські ігри спільно з РФ або Україною.

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо провести Олімпіаду", - заявив він.