«Это похлеще бородатой девушки»: участница нацотбора на «Евровидение» шокировала сеть своим выступлением

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Популярный музыкальный конкурс «Евровидение» не зря все чаще называют просто шоу, а не настоящим отбором самой популярной и красивой песни, потому, как о песне и о творчестве на этом конкурсе вообще не идет речь.

Такой вывод можно сделать, проанализировав, кто становился победителем престижного конкурса в последнее время. Побеждали те, кто показывал эпатаж, хайп, о вокальных данных, музыке здесь вообще редко идет речь.



Похоже, что поняли такой тренд и наши украинские претенденты на участие в «Евровидении» от Украины. Среди желающих поучаствовать в нацотборе певица Катя Чили, прославившаяся в Украине лишь одним треком с группой «Тартак» «Понад хмарами…».



Девушка решила, что называется, шокировать, а не просто удивить, как жюри, так и зрителей. Выйдя на сцену, она около минуты вообще стояла в гробовой тишине, после чего под непонятные аккомпанементы музыки начала издавать странные звуки. Жюри и большинство зрителей негативно оценили выступление певицы. Как спела Катя Чили можете увидеть и вы, самостоятельно оценив творчество певицы.

Источник: replyua.net