Визначились перші фіналісти нацвідбору на «Євробачення» (ВІДЕО)

09 лют. 2020
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Вчора, 8 лютого, відбувся перший півфінал національного відбору на «Євробачення». Визначені перші переможці. Як повідомляє NNS , півфіналістів троє. Причому в цьому році думка журі практично співпала з уподобаннями глядачів.

У півфіналі національного відбору взяли участь вісім виконавців. До фіналу потрапили троє:

  • Співачка Kruть (Марина Круть),
  • група Gо-A
  • Jerry Heil (Яна Шемаєва).

Переможців визначили за результатами голосування глядачів та оцінок журі. Суддями в цьому році виступили продюсер радіохолдінгу "ТАВР Медіа" Віталий Дроздов, Тіна Кароль (сьоме місце на «Євробаченні-2006») та Андрій Данилко (друге місце на «Євробаченні-2007»).  

Бали суддів:

  1. Kruть - 8 балів
  2. Jerry Heil - 7
  3. Go-A - 6
  4. Cloudless - 5
  5. Katya Chilly - 4
  6. Группа [О] - 3
  7. Gio - 2
  8. Assol - 1

Бали глядачів:

  1. Kruть - 8 балів
  2. Go-A - 7
  3. Jerry Heil - 6
  4. Cloudless - 5
  5. Gio - 4
  6. Katya Chilly - 3
  7. Группа [О] - 2
  8. Assol - 1

Наступний півфінал відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого.

Автор: Администратор

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