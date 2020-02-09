Визначились перші фіналісти нацвідбору на «Євробачення» (ВІДЕО)

- 09 лют. 2020
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Вчора, 8 лютого, відбувся перший півфінал національного відбору на «Євробачення». Визначені перші переможці. Як повідомляє NNS , півфіналістів троє. Причому в цьому році думка журі практично співпала з уподобаннями глядачів.
У півфіналі національного відбору взяли участь вісім виконавців. До фіналу потрапили троє:
- Співачка Kruть (Марина Круть),
- група Gо-A
- Jerry Heil (Яна Шемаєва).
Переможців визначили за результатами голосування глядачів та оцінок журі. Суддями в цьому році виступили продюсер радіохолдінгу "ТАВР Медіа" Віталий Дроздов, Тіна Кароль (сьоме місце на «Євробаченні-2006») та Андрій Данилко (друге місце на «Євробаченні-2007»).
Бали суддів:
- Kruть - 8 балів
- Jerry Heil - 7
- Go-A - 6
- Cloudless - 5
- Katya Chilly - 4
- Группа [О] - 3
- Gio - 2
- Assol - 1
Бали глядачів:
- Kruть - 8 балів
- Go-A - 7
- Jerry Heil - 6
- Cloudless - 5
- Gio - 4
- Katya Chilly - 3
- Группа [О] - 2
- Assol - 1
Наступний півфінал відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого.
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