Визначились перші фіналісти нацвідбору на «Євробачення» (ВІДЕО)

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Вчора, 8 лютого, відбувся перший півфінал національного відбору на «Євробачення». Визначені перші переможці. Як повідомляє NNS , півфіналістів троє. Причому в цьому році думка журі практично співпала з уподобаннями глядачів.

У півфіналі національного відбору взяли участь вісім виконавців. До фіналу потрапили троє:

Співачка Kruть (Марина Круть),

група Gо-A

Jerry Heil (Яна Шемаєва).

Переможців визначили за результатами голосування глядачів та оцінок журі. Суддями в цьому році виступили продюсер радіохолдінгу "ТАВР Медіа" Віталий Дроздов, Тіна Кароль (сьоме місце на «Євробаченні-2006») та Андрій Данилко (друге місце на «Євробаченні-2007»).

Бали суддів:

Kruть - 8 балів Jerry Heil - 7 Go-A - 6 Cloudless - 5 Katya Chilly - 4 Группа [О] - 3 Gio - 2 Assol - 1

Бали глядачів:

Kruть - 8 балів Go-A - 7 Jerry Heil - 6 Cloudless - 5 Gio - 4 Katya Chilly - 3 Группа [О] - 2 Assol - 1

Наступний півфінал відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого.