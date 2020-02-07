Вихідні у березні: скільки днів відпочиватимуть українці

- 07 лют. 2020
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2020 року українців буде 10 вихідних днів. Кількість буднів при цьому становитиме 21 день. У першому місяці весни жителів України чекає додатковий вихідний.
Оскільки 8 березня випадає в 2020 році на неділю, свято переноситься на понеділок, 9 березня, роблячи його неробочим днем.
У той же час п'ятниця перед 8 березня не стане скороченим днем, оскільки Міжнародний жіночий день припадає на неділю.
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