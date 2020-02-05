Зимние рыбаки Украины пошли на крайние меры (видео)

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Зима в этом году расстроила не только детей, не видевших снега, но и рыбаков, не видевших льда. Но последние не сдались, они придумали лайфак, с помощью которого можно заниматься зимней рыбалкой, даже если лед «не стал».

В сеть попало видео, на котором видно, как несколько рыбаков, ловят рыбу с лунок, сделанных… в асфальте. Подробнее смотрите в видео.

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