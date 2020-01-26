Українська каратистка Терлюга перебила всіх суперниць в Чилі

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2020 рік тільки почався, а в українських спортсменів уже є гучна міжнародна перемога. Її домоглася 27-річна каратистка Анжеліка Терлюга, яка завоювала "золото" на престижному турнірі "Карате-1" Серії А в чилійському Сантьяго.

Відзначимо, що, крім одеситки Анжеліки Терлюги, яка виграла змагання в категорії 55 кг, на п'єдестал в Чилі вдалося застрибнути ще однієї української Каратистка. Галина Мельник у вазі 68 кг виборола "бронзу".

Нагадаємо, в кінці минулого року каратистка Терлюга змусила слухати гімн України в Москві. У фіналі шостого етапу Прем'єр-ліги "Карате-1" Анжеліка розгромила японку Сару Ямада.

А у вересні каратистка Терлюга взяла "золото" на турнірі в Токіо. Після цього українці стали пророкувати виграш і найпрестижніших змагань - літньої Олімпіади, яка в 2020-му також відбудеться в столиці Японії.