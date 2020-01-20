Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту (відео)

- 20 січ. 2020
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні серед спортсменів віком до 20 років. Про це повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету у Facebook, передає ШОТАМ.
Зазначається, що результат 2 метри 1 сантиметр гарантував 18-річній спортсменці перемогу на змаганнях «Меморіал Дем’янюка» у Львові.
Крім того, наголошується, що 2.01 – це найкращий результат сезону в світі, новий світовий рекорд U-20 в приміщенні, повторення рекорду України і рекорд турніру.
Нагадаємо, за підсумками 2019 року Ярослава Магучіх стала переможницею премії World Athletics Awards в номінації «Висхідна зірка».
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