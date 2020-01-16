До кінця зими з України до Польщі та навпаки можна буде їздити за 199 грн

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Міжнародний автобусний перевізник Ecolines продає квитки з України в Європу з хорошими знижками. Як повідомляє NNS з посиланням на сайт компанії, розпродаж триватиме до 30 січня 2020 року включно.

Акційна ціна - однакова для всіх напрямків. Зокрема, діє на поїздки з 11 українських міст до трьох польських. Також у зворотному напрямку.

Запоріжжя – Вроцлав - 199 грн

Херсон – Варшава, 199 грн

Дніпро – Вроцлав, 199 грн

Харків – Вроцлав, 199 грн

Одеса – Варшава, 199 грн

Запоріжжя – Варшава, 199 грн

Миколаїв – Варшава, 199 грн

Житомир – Познань, 199 грн

Київ – Познань, 199 грн

Дніпро – Варшава, 199 грн

Харків – Варшава, 199 грн

Житомир – Вроцлав, 199 грн

Київ – Вроцлав, 199 грн

Рівне – Познань, 199 грн

Київ – Варшава, 199 грн

Рівне – Вроцлав, 199 грн

Львів – Познань, 199 грн

Львів – Вроцлав, 199 грн

Житомир – Варшава, 199 грн

Рівне – Варшава, 199 грн

Львів – Варшава, 199 грн

Дати поїздок за вищевказаної ціною - з 10 по 29 лютого 2020 року включно.