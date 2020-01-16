До кінця зими з України до Польщі та навпаки можна буде їздити за 199 грн

16 січ. 2020
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Міжнародний автобусний перевізник Ecolines продає квитки з України в Європу з хорошими знижками. Як повідомляє NNS з посиланням на сайт компанії, розпродаж триватиме до 30 січня 2020 року включно.

Акційна ціна - однакова для всіх напрямків. Зокрема, діє на поїздки з 11 українських міст до трьох польських. Також у зворотному напрямку. 

  • Запоріжжя – Вроцлав - 199 грн
  • Херсон – Варшава, 199 грн
  • Дніпро – Вроцлав, 199 грн
  • Харків – Вроцлав, 199 грн
  • Одеса – Варшава, 199 грн
  • Запоріжжя – Варшава, 199 грн   
  • Миколаїв – Варшава, 199 грн   
  • Житомир – Познань, 199 грн
  • Київ – Познань, 199 грн
  • Дніпро – Варшава, 199 грн
  • Харків – Варшава, 199 грн
  • Житомир – Вроцлав, 199 грн
  • Київ – Вроцлав, 199 грн
  • Рівне – Познань, 199 грн
  • Київ – Варшава, 199 грн
  • Рівне – Вроцлав, 199 грн
  • Львів – Познань, 199 грн
  • Львів – Вроцлав, 199 грн
  • Житомир – Варшава, 199 грн
  • Рівне – Варшава, 199 грн
  • Львів – Варшава, 199 грн

Дати поїздок за вищевказаної ціною - з 10 по 29 лютого 2020 року включно.

Автор: Администратор

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