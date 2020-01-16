До кінця зими з України до Польщі та навпаки можна буде їздити за 199 грн

- 16 січ. 2020
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Міжнародний автобусний перевізник Ecolines продає квитки з України в Європу з хорошими знижками. Як повідомляє NNS з посиланням на сайт компанії, розпродаж триватиме до 30 січня 2020 року включно.
Акційна ціна - однакова для всіх напрямків. Зокрема, діє на поїздки з 11 українських міст до трьох польських. Також у зворотному напрямку.
- Запоріжжя – Вроцлав - 199 грн
- Херсон – Варшава, 199 грн
- Дніпро – Вроцлав, 199 грн
- Харків – Вроцлав, 199 грн
- Одеса – Варшава, 199 грн
- Запоріжжя – Варшава, 199 грн
- Миколаїв – Варшава, 199 грн
- Житомир – Познань, 199 грн
- Київ – Познань, 199 грн
- Дніпро – Варшава, 199 грн
- Харків – Варшава, 199 грн
- Житомир – Вроцлав, 199 грн
- Київ – Вроцлав, 199 грн
- Рівне – Познань, 199 грн
- Київ – Варшава, 199 грн
- Рівне – Вроцлав, 199 грн
- Львів – Познань, 199 грн
- Львів – Вроцлав, 199 грн
- Житомир – Варшава, 199 грн
- Рівне – Варшава, 199 грн
- Львів – Варшава, 199 грн
Дати поїздок за вищевказаної ціною - з 10 по 29 лютого 2020 року включно.
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