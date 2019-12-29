Просят отменить Новый год. – Зарегистрировали петицию на сайте президента

- 29 груд. 2019
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28 декабря данную петицию зарегистрировала некая Горбенко Валерия Юрьевна. В петиции Валерия просит отменить празднование Нового года или дать автору больше времени до него.
Автор петиции пишет:
“Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!”
На данный момент петиция набрала 5 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.
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