Просят отменить Новый год. – Зарегистрировали петицию на сайте президента

29 груд. 2019
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28 декабря данную петицию зарегистрировала некая Горбенко Валерия Юрьевна.  В петиции Валерия просит отменить празднование Нового года или дать автору больше времени до него.

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Автор петиции пишет:

“Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!”

На данный момент петиция набрала 5 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

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