Просят отменить Новый год. – Зарегистрировали петицию на сайте президента

28 декабря данную петицию зарегистрировала некая Горбенко Валерия Юрьевна. В петиции Валерия просит отменить празднование Нового года или дать автору больше времени до него.

Автор петиции пишет:

“Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!”