В Припять возвращается жизнь. В центре города впервые за 33 года установили елку (видео)

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Елку установили бывшие жители Припяти, которые выехали с родного города сразу с места катастрофы и проживают сейчас в Славутиче. Они украсили праздничное дерево новогодними игрушками, старинными часами и своими детскими фотографиями.

Последний раз новогоднее дерево украшали здесь в 1985 году. Лесную красавицу поставили у дворца культуры "Энергетик" в центре города.

Акцию инициировали туроператоры, которые организовывают поездки в «город призрак». Они заявили, что удалось собрать намного больше фотография, чем смога на себе уместить елка. Поэтому в ближайшее время планируется перенести украшения на живую сосну, которая пробилась прямо из асфальта в центре города.