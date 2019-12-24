У знаменитой никопольской тверк-тансовщицы появилась серьезная конкурентка (ВИДЕО)

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NikopolNews неоднократно писал о девушке, которая своими «провокационными» танцами привлекает внимание чиновников на существующие проблемы в городе, а горожан своими формами.

Дебютировала Yulia Belaysha с танцем на засыхающей аллее в Никополе. После появились ролики с танцами на заброшенной стройке бассейна и на ухабистом дорожном покрытии.

Юлию заметили во всей стране, о ней снимал репортаж один центральный канал, ее приглашали в столицу.

Но вот буквально, на днях, зажглась новая звезда «Тварка». Ее заметили коммунальные камеры Одессы. Коммунальщики выложили в сеть запечатленный танец на площади рядом с главной елкой. Девушка в откровенной одежде показала сногсшибательный тверк.

Какое будущее «одесской звездочки» мы узнаем позже, а пока давайте любоваться «жарким» тверком.