Негода в Україні: оголошено червоний рівень небезпеки

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Україну накрила негода зі снігопадами і хуртовинами. У найближчі дні водіїв закликають не сідати за кермо через ожеледицю і снігові замети, а школам семи областей рекомендують перейти на «дистанційку».

Погіршення погодних умов очікується в декількох регіонах, про це з посиланням на РБК-Україна та Укрінформ інформує NNS.

У центральних регіонах і на півдні України 27-28 січня різко похолодає, прогнозується інтенсивний сніг і ожеледь, хуртовини.

В Одеській і Миколаївській областях оголошено найвищий - червоний рівень небезпеки. У ці дні очікується потужний снігопад, висота покриву може скласти 40 см, сильний вітер до 20 м/с, снігові замети та хуртовини.

У Кіровоградській області - помаранчевий рівень небезпеки з сильним мокрим снігом і заметами до 20-30 см.

У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях - снігові замети до 15 см, на дорогах ожеледиця.

Посилення вітру прогнозується в Запорізькій і Херсонській областях. Можливі пориви до 15-24 м/с. Температура повітря від 0 до +4 градусів.

За повідомленням Укргідрометцентру, складні погодні умови призведуть до порушення і зупинки руху транспорту, перебоїв енергопостачання населених пунктів.

Протягом 27-28 січня в столиці також істотно погіршиться погода. Синоптики попереджають про снігопад і ожеледицю, що може привести до заторів і численних аварій на дорогах.

Сьогодні ввечері прогнозується дощ, який перейде в мокрий сніг. Температура становитиме від 1 до 2 градусів тепла, а вже завтра похолодає до -6 і буде йти сніг.

Глава Укравтодору Олександр Кубрак попередив про складну ситуацію на дорогах в наступні два дні. Водіїв закликали не виїжджати без крайньої необхідності і не залишати транспортні засоби без нагляду уздовж доріг.

За інформацією ДСНС, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено.

Спецтехніка дорожніх служб на даний момент працює в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Задіяно понад 1100 працівників і 800 од. техніки (з них понад 170 працівників і 140 од. техніки в Одеській області).

Через погіршення погодних умов МОН рекомендувало керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей бути готовими до організації освітнього процесу в дистанційній формі.

Про це йдеться в терміновому листі МОН № 1/9-34 від 27.01.2021 за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.