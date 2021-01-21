Погода в Україні у лютому – синоптик зробив прогноз

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Погода в Україні в останній місяць зими обіцяє сюрпризи у вигляді температурних "гойдалок". Про це NNS повідомляє, посилаючись на Обозрєватєль.

Щоправда, до -20 градусів і нижче стовпчики термометрів у лютому навряд чи опустяться. Таким прогнозом поділився синоптик Владислав Білик.

За його словами, середня температура повітря в лютому коливатиметься від 0 до -3 градусів.

"День-два – холодно, потім день-два – тепло", – зазначив Білик.

Однак зауважив, що сильних морозів очікувати не варто, а потепління в лютому відчують жителі всіх регіонів країни.