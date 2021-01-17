Синоптик попередила про значний метеорологічний стрибок

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Морози в Україні триватимуть до 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук пише синоптик Наталія Діденко.

За її словами, морози протривають до Івана.

«21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям - приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень»,

- пише Діденко.

Крім того, Наталія Діденко детально розповіла про погоду у найближчі дні.

«Україна 18-го січня все ще буде огорнута морозами. Тепла погода завтра очікується лише в Західній Європі»,

— написала вона у Фейсбук.

За словами синоптика, найближчої ночі в більшості наших областей градуси кусатимуть й щипатимуть пристойними "мінусами" - переважно -16-23 градуси, місцями -22-27 градусів.

Вдень на Голодну кутю, на Святвечір, передбачається -9-14 градусів.

У південній частині України та на південному заході вночі -10-15 градусів, вдень -6-12 градусів.

Снігу великого не буде завтра, опади хіба що можливі в Криму та Приазов'ї, а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі.

У Києві 18-го січня - без істотних опадів, проте сонця поменшає, прикриє столицю хмарами і тому може десь заявитися невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі -15-18 градусів, вдень -12-15 градусів, ввечері, на Святвечір до -17 градусів.

На Водохреще морози ще домінуватимуть в Україні, проте тепле повітря почне вже відтісняти низькі градуси і в західних областях України почнеться послаблення морозів.

«20-го січня потепління пошириться східніше, а 21-го січня, у четвер, значну частину України охопить відлига і з'явиться багато "плюсів". Почне танути сніг, каша буде і під ногами, і в голові від таких стрибків температури повітря та атмосферного тиску. Візьміть це до уваги»,

— ще раз попередила синоптик.